Herbst war zum 14. Mal in Folge zu warm

Offenbach: Dieser Herbst ist zum 14. Mal in Folge zu warm gewesen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lag die Durchschnittstermperatur in Deutschland zwischen September und November bei 10,5 Grad - das sind 1,7 Grad mehr als in der Periode zwischen 1961 und 1990. Diesen Zeitraum nutzen Experten weltweit als Standardbasis für Langzeitvergleiche. Die weiteren Trends dieses Herbstes: Es regnete etwa 25 Prozent mehr als im Schnitt, die Sonne schien 324 Stunden und war am häufigsten an den Alpen und in Teilen Sachsens zu sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 14:00 Uhr