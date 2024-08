Henseleit gewinnt erste olympische Medaille für Deutschland im Golf

Paris: Esther Henseleit hat bei den Olympischen Spielen überraschend Silber im Golf gewonnen. Dank einer starken Schlussrunde schob sich die Hamburgerin auf Platz zwei vor und holte die erste deutsche Olympia-Medaille im Golf überhaupt. Gold ging an Lydia Ko aus Neuseeland. Mindestens die Silbermedaille hat das Beachvolleyball-Duo der Männer sicher. Das Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler spielt am späten Abend gegen ein schwedisches Duo um den Olympiasieg. Ohne Medaillen blieben am vorletzten Wettkampftag die deutschen Basketballer und die Tischtennis-Frauen. Weltmeister Deutschland verlor das Basketball-Spiel um Bronze gegen Serbien. Die Tischtennis-Frauen unterlagen im Bronze-Duell gegen Südkorea. Im Frauen-Fußball haben die USA das Finale mit 1:0 gegen Brasilien gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 19:30 Uhr