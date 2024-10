Helgoland-Fähre wird nach Stromausfall zum Festland geschleppt

Büsum: In Schleswig-Holstein ist eine manövrierunfähige Fähre nach Stunden auf See zum Festland geschleppt worden. Nach Behördenangaben fuhr das Schiff "Funny Girl" gestern Nachmittag von Helgoland nach Büsum, als auf hoher See der Strom ausfiel. Weil die Besatzung den Schaden nicht selbst beheben konnte, informierte sie die Leitstelle. Daraufhin zogen zwei Schlepper die Fähre in den Zielhafen. Die rund 250 Passagiere konnten gegen halb drei in der Nacht an Land gehen - etwa sieben Stunden später als geplant. Passagiere berichten, die See sei ruhig gewesen und die Stimmung an Bord entspannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 06:00 Uhr