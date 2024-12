Heimatmuseum in Lindau steht vor der Wiedereröffnung

Lindau: In der Stadt am Bodensee steht im neuen Jahr eine große Wiedereröffnung an. Die Sanierung des bekannten Heimatmuseums "Das Haus zum Cavazzen" ist abgeschlossen. Rund 30 Millionen Euro wurden laut einer Sprecherin von der Stadt Lindau investiert. Im Mai ist ein dreitägiges Eröffnungsfest geplant. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stuft das Gebäude als eines der schönsten Bürgerhäuser am Bodensee ein. Künftig soll das barocke Stadtpalais wieder große Kunstausstellungen zeigen. Geplant ist zudem eine Dauerausstellung über die Zeit der NS-Diktatur in Lindau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2024 07:00 Uhr