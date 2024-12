Heilige Pforte an der römischen Lateranbasilika ist offen

Rom: Am Morgen ist die Heilige Pforte an der römischen Lateranbasilika geöffnet worden. Allerdings machte das nicht Papst Franziskus selbst, sondern ließ sie von Kardinal Baldassare Reina unter Glockenläuten und Gebeten öffnen. Das Bronzeportal an der 1.700 Jahre alten Kirche wird nur alle 25 Jahre geöffnet, wenn das sogenannte "Heilige Jahr" stattfindet. Insgesamt werden fünf Heilige Pforten geöffnet, zwei davon stehen noch aus. Nach katholischer Lehre erhält jeder, der die Pforten durchschreitet, einen Sündenablass. Die Tore werden während des gesamten Heiligen Jahres 2025 offen sein.

