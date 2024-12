Heil will Kurzarbeitergeld auf bis zu 24 Monate ausweiten

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland dämpfen und dafür länger Kurzarbeitergeld zahlen. Ein Verordnungsentwurf, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, sieht vor, die maximale Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Und zwar längstens bis zum 31. Dezember 2025. Ohne diese Verlängerung, heißt es in dem Entwurf, könne davon ausgegangen werden dass es zu einem erheblichen Personalabbau bei den von Kurzarbeit betroffenen Betrieben kommen würde. Die Verordnung kann die rot-grüne Minderheitsregierung beschließen, ohne dass sich Bundestag oder Bundesrat damit befassen. Das Kabinett soll nach Angaben aus Regierungskreisen noch vor Weihnachten zustimmen.

