Heil will Arbeitszeit flexibilisieren

Berlin: Bundesarbeitsminister Heil will die Arbeitszeit in Deutschland flexibilisieren. Im "Bericht aus Berlin" im Ersten sagte er am Abend, man werde das Arbeitszeitgesetz erweitern, wenn Gewerkschaft und Arbeitgeber zustimmten. Das müsse fair verhandelt werden. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Kampeter, betonte, die EU-Richtlinie erlaube mehr Spielraum als das deutsche Gesetz. Wichtiger als die Tagesarbeitszeit sei die Wochenarbeitszeit. Im Ersten erklärte er, im Kern gehe es darum, das Arbeitsvolumen in Deutschland zu steigern. Die deutschen Unternehmen seien super, sie seien wettbewerbsfähig, so Kampeter, nur der Standort sei es nicht. In der Wirtschaft wurden zuletzt Rufe nach besseren Standortbedingungen immer lauter. In dem Zusammenhang betonte Heil, er werde das umstrittene Lieferkettengesetz entbürokratisieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2024 03:00 Uhr