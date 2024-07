Heil sieht Steuerbonus für ausländische Fachkräfte skeptisch

Berlin: Arbeitsminister Heil sieht die von den Koalitionsspitzen geplanten Steuerersparnisse für ausländische Fachkräfte skeptisch. Der SPD-Politiker sagte dem Sender "RTL", man müsse sich das nochmal genauer ansehen. Es könne der Eindruck entstehen, dass Arbeit in Deutschland nicht gleich viel wert sei. Heil betonte, es sei richtig, ausländische Arbeitskräfte anzuwerben. Anstelle von Steuererleichterungen würde er dafür nach eigenen Worten aber lieber Berufsabschlüsse einfacher anerkennen und die Visavergabe erleichtern. Geplant ist, dass ausländische Fachkräfte drei Jahre lang weniger Steuern auf ihren Bruttolohn zahlen sollen. Damit will die Ampelkoalition erreichen, dass mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen. Auch die Opposition hatte scharfe Kritik an den Plänen geübt. CSU-Generalsekretär Huber sprach von einer skandalösen Bevorzugung von Zuwanderern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 10:15 Uhr