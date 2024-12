Heil pocht bei VW auf Standort- und Arbeitsplatzerhalt

Wolfsburg: Bundesarbeitsminister Heil hat sich bei einer IG-Metall-Veranstaltung für den Erhalt aller VW-Standorte und gegen betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen. Außerdem müsse weiter in die Zukunft der Standorte investiert werden. Der VW-Konzern steckt in einer Krise: In den laufenden Tarifverhandlungen will das Unternehmen Lohnsenkungen von zehn Prozent durchsetzen, weil sonst Standorte und Arbeitsplätze gefährdet seien. Seit dem Wochenende waren zehntausende Volkswagen-Mitarbeiter in den Warnstreik getreten. Heil sagte nun, es gehe wie immer um harte, unterschiedliche Interessen. Ein langfristiger Erfolg sei aber bei VW nur mit den Beschäftigten möglich, und nicht gegen sie. VW-Konzernchef Blume sagte bei der Betriebsversammlung, massive Kostensenkungen seien notwendig. Vorgeschlagene Einsparungen der Arbeitnehmervertreter seien ein guter Start, reichten aber nicht aus.

