Heil: Mit längerem Kurzarbeitergeld VW-Krise entschärfen

Augsburg: Die Krise bei Volkswagen dürfte mit der geplanten Verlängerung des Kurzarbeitergeldes entschärft werden. Dieser Meinung ist Bundesarbeitsminister Heil. In der Augsburger Allgemeinen sagte er, VW-Standorte müssten erhalten, betriebsbedingte Kündigungen verhindert und die notwendigen Zukunftsinvestitionen geschultert werden. Aufgabe des Staates sei es, alles mit einer aktiven Wirtschafts- und Industriepolitik zu begleiten. Nach den Plänen des SPD-Ministers soll die maximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds im kommenden Jahr vorübergehend von zwölf auf 24 Monate angehoben werden. Am kommenden Mittwoch will das Kabinett die entsprechende Verordnung beschließen. VW fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns Lohnkürzungen und droht mit Kündigungen und Werksschließungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 06:00 Uhr