Heil dankt Menschen für Einsatz zum Jahreswechsel

Berlin: Arbeitsminister Heil hat denjenigen Menschen für ihren Einsatz gedankt, die an Silvester und Neujahr im Dienste der Allgemeinheit arbeiten. Der SPD-Politiker besuchte exemplarisch die Bus- und Straßenbahnleitstelle der Berliner Verkehrsbetriebe und die Onkologie-Abteilung des Klinikums Charité. Dabei würdigte Heil die Menschen, die - so wörtlich "an solchen besonderen Tagen die Stadt und das ganze Land am Laufen halten". Es sei insbesondere wichtig darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die allen anderen ein unbeschwertes Feiern ermöglichten, nicht nur Respekt verdient hätten, sondern vor allem Anstand, so Heil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 15:00 Uhr