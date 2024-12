Heftiger Sturm fegt über britischen Inseln

London: Ein massiver Sturm über den britischen Inseln sorgt für höchste Warnstufen. In Teilen von Wales herrsche Lebensgefahr, teilte das meteorologische Institut in London mit. Dort betrage die Windgeschwindigkeit des Orkans "Darragh" bis zu 150 km/h. Betroffen sind alle britischen Inseln. Zahlreiche Straßen sind wegen umgestürzter Bäume blockiert. Der öffentliche Nahverkehr ist teilweise zum Erliegen gekommen. In Irland fiel bei etwa 400.000 Haushalten vorübergehend der Strom aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 13:00 Uhr