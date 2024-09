Heftige Waldbrände bedrohen Hauptstadt von Ecuador

Quito: In Ecuador wüten derzeit mehrere große Waldbrände. Die Lage sei kritisch, sagte der Bürgermeister der Hauptstadt Quito, Muñoz. Die Einsatzkräfte kämpften gegen fünf große Feuer nahe der Stadtgrenze. Mehr als hundert Familien mussten aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden, die Schulen sind geschlossen. Am Himmel ist eine riesige Rauchwolke zu sehen, viele Straßen sind gesperrt. Präsident Noboa mobilisierte die Armee zur Unterstützung der Löscharbeiten. Ecuador leidet seit Wochen unter der schlimmsten Dürre seit sechs Jahrzehnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 14:00 Uhr