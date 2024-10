Heftige Unwetter suchen Spanien heim

Madrid: Heftige Unwetter mit starken Niederschlägen sorgen in weiten Teilen Spaniens für Chaos. Mehrere Medien berichten, dass Straßen sich in reißende Flüsse verwandelt hätten und sogar ein Schnellzug entgleiste. Opfer waren zunächst nicht zu beklagen, aber in Valencia wird ein Lkw-Fahrer vermisst. Besonders schlimm war die Lage in den Mittelmeer-Anrainer-Regionen Andalusien, Murcia und Valencia, die bei Urlaubern sehr beliebt sind. Vielerorts wurden dort Straßen, Häuser und Felder überschwemmt. Vor allem Landwirte berichten über große Schäden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 20:00 Uhr