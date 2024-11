Hedgefonds-Manager soll US-Finanzminister werden

Washington: Der Hedgefonds-Manager Scott Bessent soll Finanzminister der USA werden. Das teilte der designierte Präsident Trump am Abend mit. Bessent sei als einer der weltweit führenden internationalen Investoren und geopolitischen Strategen weithin geachtet, erklärte Trump. Der Manager selbst hat sich unter anderem dafür ausgesprochen, die Erdöl-Produktion in den USA zu erhöhen und das Haushaltsdefizit zu drücken. - Mit Blick auf die künftige US-Regierung hat der grüne Kanzlerkandidat und Bundeswirtschaftsminister Habeck betont, er halte Deutschland und die EU für gut vorbereitet. Seine Antwort auf Donald Trump laute nicht Duckmäusertum, sondern Vertrauen in die eigene Stärke, so Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 09:00 Uhr