Hedgefonds-Manager Bessent soll neuer US-Finanzminister werden

Washington: Der Hedgefonds Manager Scott Bessent soll neuer US-Finanzminister werden. Das kündigte der designierte US-Präsident Trump in einem online Statement an. Ihm zufolge soll Bessent in seinem Amt das Wachstum der Wirtschaft in den Vordergrund stellen und - so Trump - Ungleichgewichte im Außenhandel abstellen. Der 62-Jährige Bessent hat schon vor der Wahl seine Unterstützung für den designierten US-Präsidenten Trump betont. Zuvor hatte er lange Zeit für den US-Milliardär George Soros gearbeitet, der für die Kampagne der Demokraten Millionen gespendet hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2024 02:00 Uhr