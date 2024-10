Hausrotschwanz zum Vogel des Jahres 2025 gewählt

Hilpoltstein: Der Hausrotschwanz ist Vogel des Jahres 2025. Das teilten der Bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz sowie der Naturschutzbund Deutschland mit. An der Abstimmung hatten sich rund 144.000 Menschen beteiligt. Der Hausrotschwanz ist etwa so groß wie ein Spatz, hat grau-schwarze Federn und einen auffällig roten Schwanz. Als gefährdet gilt er nicht. In ganz Deutschland gibt es schätzungsweise an die eine Million Brutpaare.

