Haushaltsdebatte im Bundestag und Erinnerung an 75 Jahre Bundestag

Berlin: Am Mittag stellt Bundesfinanzminister Lindner den Haushaltsentwurf 2025 vor. Um ihn war lange in der Ampelkoalition gestritten worden. Der Etat umfasst fast 490 Milliarden Euro. Das sind zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Besonders umstritten ist eine Finanzierungslücke von rund 12 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hofft darauf, dass diese sogenannten "globalen Minderausgaben" über Gelder finanziert werden, die in den Ministerien am Jahresende noch übrig sind. Im Finanzministerium ist die Rede von der größten Deckungslücke in einem Regierungsentwurf in den vergangenen zwanzig Jahren. - Zuvor hatte es im Parlament eine Feierstunde gegeben: Vor 75 Jahren hatte sich der Bundestag in Bonn konstituiert. Parlamentspräsidentin Bas rief dabei die Politik auf, sich stärker der Lösung konkreter Alltagsprobleme zu widmen. Gute Lösungen bräuchten Geduld, so Bas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 12:00 Uhr