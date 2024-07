Haus der Geschichte bekommt Manuskript von "Zeitenwende"-Rede

Bonn: Das Manuskript der "Zeitenwende"-Rede von Bundeskanzler Scholz wird im Haus der Geschichte aufbewahrt. Wie die Stiftung in Bonn mitteilte, hat der Kanzler das Manuskript dem Museum übergeben. Es wird allerdings erst Ende nächsten Jahres im Rahmen einer neuen Dauer-Ausstellung mit dem Titel "Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents" zu sehen sein. Scholz hatte die Rede am 27. Februar 2022 im Bundestag gehalten - wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. In der Regierungserklärung kündigte der Kanzler eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 16:00 Uhr