Haupttäter nach Anzünden eines Mannes bei Maibaumwache in Niederpöring verurteilt

Deggendorf: Am Amtsgericht sind zwei junge Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie haben nach Auffassung des Gerichts im April 2023 in Niederpöring in Niederbayern einen Mann bei einer Maibaumwache mit einer brennbaren Flüssigkeit besprüht und angezündet. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach Informationen der "Deggendorfer Zeitung" wurden die beiden Haupttäter nun nach Jugendstrafrecht zu drei beziehungsweise zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

