Hauptangeklagter im Pelicot-Prozess muss 20 Jahre in Haft

Avignon; Im Missbrauchsprozess von Südfrankreich ist der Hauptangeklagte Dominique Pelicot zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sprachen den 72-Jährigen der schweren Vergewaltigung seiner früheren Frau schuldig. Außerdem sahen sie es als erwiesen an, dass er heimlich Fotos und Videos seiner Frau, seiner Tochter und Schwiegertöchter gemacht hat. Am Ende der Haftzeit soll über eine mögliche Sicherungsverwahrung entschieden werden. Die Anwältin des 72-Jährigen erklärte, ihr Mandant wolle in den kommenden Tagen entscheiden, ob er in Berufung gehe. Pelicot hatte seine mittlerweile geschiedene Frau Gisèle fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt und im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Neben Pelicot gab es 50 Mitangeklagte - sie wurden ebenfalls schuldig gesprochen und zu Gefängnisstrafen zwischen drei und 15 Jahren verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2024 23:00 Uhr