Harris will Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidat

Washington: Die Demokratin Harris will nach eigenen Angaben mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, als Vize um die US-Präsidentschaft kämpfen. Harris schreibt auf der Plattform X: "Was mich an Tim beeindruckt, ist seine tiefe Überzeugung, für Familien der Mittelschicht zu kämpfen." Der 60-jährige ehemalige High-School-Lehrer und Ex-Soldat gilt als Politiker, der besonders Wähler in ländlichen Gebieten anspricht. Als Gouverneur eines stark von der Landwirtschaft geprägten Mittelweststaats könnte Walz Harris beispielsweise helfen, in sogenannten Swingstates wie Wisconsin und Michigan Wähler zu erreichen. Der erste Auftritt der beiden ist heute in Philadelphia.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 23:00 Uhr