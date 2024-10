Harris will Gespräche mit Moskau nur unter Beteiligung Kiews

Washington: US-Präsidentschaftskandidatin Harris kann sich Verhandlungen mit Russland zum Ukraine-Krieg vorstellen - allerdings nur, falls die Regierung in Kiew daran beteiligt wird. Die Ukraine müsse ein Mitspracherecht haben, wenn es um ihre Zukunft geht, so Harris in einer TV-Sendung. Bilaterale Gespräche mit Moskau schloss sie aus. Bei der Frage, ob sie für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist, wollte sich Harris nicht festlegen: Damit werde man sich befassen, sobald es soweit ist. Harris Konkurrent um die US-Präsidentschaft, Trump, hatte signalisiert, dass er im Fall seiner Wiederwahl die Unterstützung der Ukraine dramatisch zurückfahren wolle. Harris kritisierte das als "Kapitulation".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 06:00 Uhr