Harris und Vize Walz absolvieren ersten Auftritt

Philadelphia: In den USA sind die demokratische Präsidentschaftskandidaten Harris und ihr neuer Vize Walz erstmals gemeinsam aufgetreten. In Philadelphia, Pennsylvania, wurde das Duo von jubelnden Anhängern empfangen. Es war der Auftakt zu einer fünftägigen Wahlkampftour durch mehrere umkämpfte Bundesstaaten. Harris nannte Walz einen Patrioten und Kämpfer für die Mittelschicht. Walz warf dem republikanischen Kandidaten Trump vor, "Chaos und Spaltung" zu säen. Trump hatte Harris und Walz vorher als "linksradikalstes Duo in der amerikanischen Geschichte" bezeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 02:00 Uhr