Harris und Trump kämpfen um unentschlossene US-Wähler

Washington: In den USA erreicht der Wahlkampfendspurt seinen Höhepunkt. Am letzten Wochenende vor der Präsidentenwahl versuchen die Kandidaten Harris und Trump, ihre Anhänger zu mobilisieren und Unentschlossene zu überzeugen. Vizepräsidentin Harris wandte sich im besonders umkämpften Bundesstaat Georgia vor allem an Frauen. Sie warnte, ihr Gegenkandidat Trump wolle Abtreibungen landesweit verbieten, den Zugang zu Geburtenkontrolle beschränken und die Bundesstaaten zwingen, die Schwangerschaften von Frauen zu überwachen. Auch Ex-Präsident Trump wandte sich an Frauen. Bei einer Rede in North Carolina unterstrich er, dass er künstliche Befruchtungen unterstütze. Er sei der "Vater der Befruchtung". Außerdem sagte Trump, nur er könne Frauen vor Gewalttätern und anderen Kriminellen schützen, die durch illegale Einwanderung ins Land kämen. Gewählt wird in den USA am Dienstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 06:00 Uhr