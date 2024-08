Harris soll heute offiziell als Kandidatin nominiert werden

Washington: Kamala Harris soll heute offiziell zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten gekürt werden. Sie will die Wahl nach Ende der Online-Abstimmung am Abend annehmen. Die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen hat sie sich bereits gesichert. Bis spätestens morgen soll dann auch feststehen, wer ihr Vizekandidat wird. Als Favoriten für den sogenannten "running mate" gelten der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, der US-Senator Mark Kelly und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. In einigen Umfragen liegt Harris mit ihrem Konkurrenten Donald Trump derzeit gleichauf, manche sehen Harris sogar leicht vor dem Republikaner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2024 09:45 Uhr