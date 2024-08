Harris nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an

Chicago: Kamala Harris hat ihre Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten offiziell angenommen. In ihrer Rede auf dem Parteitag in Chicago bezeichnete sie die Wahl im November als eine der wichtigsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Falls der Republikaner Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, werde das schwerwiegende Folgen haben. Harris versprach, sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikaner sein, die Spaltung im Land überwinden und das - Zitat - "kaputte Einwanderungssystem" reformieren. Kurz vor ihrer Rede war Trump im umkämpften Bundesstaat Arizona. In der Nähe der Grenze zu Mexiko warf er Harris vor, als bisherige Vizepräsidentin in der Migrationspolitik versagt zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 06:00 Uhr