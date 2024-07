Harris hat genug Stimmen für die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin

Washington: Die Mehrheit für die Wahl von Vizepräsidentin Harris zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten scheint zu stehen. Wörtlich sagte die 59-Jährige: "Ich bin stolz, die breite Unterstützung gesichert zu haben, die notwendig ist, um unsere Parteinominierung zu erhalten." Sie sei Präsident Biden und jedem in der Demokratischen Partei dankbar, der bereits sein Vertrauen in sie gesetzt habe. Nach einer Befragung der Nachrichtenagentur Associated Press haben sich über 2.500 Delegierte des Nominierungsparteitags im August bereits für Harris entschieden - das wäre weit mehr als die erforderliche Mehrheit von knapp 2.000. Beim Nominierungsparteitag steht es den Delegierten allerdings frei, für jeden Kandidaten zu stimmen, der antritt. Im Augenblick gibt es aber außer Harris keinen Bewerber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 08:00 Uhr