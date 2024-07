Harris greift Trump scharf an

Washington: Nach dem Rückzug von Präsident Biden nimmt der Wahlkampf in den USA wieder Fahrt auf In einem ersten TV-Spot und bei einem Auftritt vor Anhängern griff Vizepräsidentin Harris ihren Gegner Trump scharf an. Sie warf ihm vor, grundlegende Freiheiten der USA in Frage zu stellen. Umgekehrt werfen die Republikaner Harris Versagen in der Migrationspolitik vor. Die Demokraten haben unterdessen offiziell beschlossen, Harris' Nominierung vorzuziehen. Die Delegierten sollen schon ab nächster Woche online abstimmen.

