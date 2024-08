Harris dankt Biden für "historische Führung" auf dem Parteitag der US-Demokraten

Chicago: Die US-Demokraten sind zu ihrem viertägigen Parteitag zusammengekommen. Zum Auftakt trat Präsidentschaftskandidatin Harris überraschend vor die Delegierten. Sie dankte dem scheidenden Präsidenten Biden für seine - so wörtlich - historische Führung und sagte, sie sei ihm "ewig dankbar" für seinen Dienst an der Nation und alles, was er weiterhin für Amerika tun werde. Ursprünglich war Harris' Auftritt erst für den späteren Abend Ortszeit vorgesehen. Biden hatte Ende Juli auf eine erneute Kandidatur für die Wahl im November verzichtet - und seine Vizepräsidentin Harris als Kandidatin ins Spiel gebracht. Die 59-Jährige wird ihre Kandidatur am Donnerstag formell auf dem Parteitag annehmen.

