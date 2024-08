Harris bekommt bei Parteitag Hilfe von den Obamas

Chicago: Der ehemalige Präsident Obama und seine Frau Michelle haben sich beim Parteitag der Demokraten hinter die Kandidatur von Kamala Harris gestellt. Die USA seien bereit für Harris als Präsidentin, so das ehemalige Staatsoberhaupt. Aber es werde ein harter Kampf. Die vergangene Wahl etwa sei letzlich durch 40.000 Stimmen in drei Bundesstaaten entschieden worden. Michelle Obama sagte, mit Harris kehre die Hoffnung zurück. Sie griff damit einen Schlüsselbegriff aus Obamas Wahlkämpfen auf. Harris war dieses Mal nicht persönlich in Chicago - sie wurde von einer Wahlkampf-Veranstaltung in Milwaukee zugeschaltet. Harris wurde von den Delegierten in einem symbolischen Akt noch einmal als offizielle Kandidatin der Demokratischen Partei bestätigt. Ihre zentrale Rede beim Parteitag ist für die Nacht zum Freitag vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 07:00 Uhr