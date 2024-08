Hanijeh wurde laut Iran durch Kurzstreckengeschoss getötet

Teheran: Nach dem Tod von Hamas-Führer Hanijeh ermittelt das Regime in Iran, wie es zu dem Anschlag kommen konnte und wer die Täter sind. Jüngsten Erkenntnissen zufolge wurde Hanijeh durch ein Kurzstreckengeschoss getötet. Dieses sei von außerhalb der Unterkunft abgefeuert worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden. Sie widersprachen damit einem Medienbericht, laut dem Sprengsätze in den Räumen des Gästehauses angebracht waren. Die Revolutionsgarden bekräftigten außerdem ihren Willen zur Vergeltung gegen Israel, das sie für die Tötung Hanijehs verantwortlich machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2024 16:00 Uhr