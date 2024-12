Handwerk wirbt für Verbleib syrische Fachkräfte

Berlin: Der Zentralverband des Deutschen Handwerks will verhindern, dass syrische Fachkräfte in ihre Heimat abgeschoben werden. Verbandspräsident Dittrich sagte der "Rheinischen Post", Arbeitgeber suchten händeringend nach Fachkräften und hätten die Erwartung, dass sie ihre syrischen Mitarbeiter als wichtige Fachkräfte dauerhaft und verlässlich weiterbeschäftigen können. In Deutschland leben aktuell knapp eine Million Syrer. Ihre Beschäftigungsquote liegt derzeit bei rund 40 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 03:00 Uhr