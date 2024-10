Handel mit Aufputschdroge Captagon nimmt zu

Berlin: Drogenexperten und Politiker warnen vor einem zunehmenden Handel mit dem Aufputschmittel Captagon in Deutschland. Nach Recherchen, an denen auch der BR beteiligt war, haben Ermittler in den vergangenen drei Jahren rund 1,2 Tonnen der Droge beschlagnahmt. Das entspricht einem Straßenverkaufswert von etwa 100 Millionen Euro. Das BKA geht davon aus, dass das Thema Deutschland noch länger beschäftigen wird - als Transit-, aber auch als Produktionsland. Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Hardt, fordert, Deutschland müsse einer Welle der Überschwemmung mit Captagon wirksam begegnen. - Die Droge wird vor allem in Syrien und dem Libanon hergestellt und dann über die EU nach Saudi-Arabien geschmuggelt. In Deutschland sind zuletzt aber auch Labore zur Produktion ausgehoben worden.

