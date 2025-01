Hamburgerin Eva Lys scheitert im Achtelfinale der Australian Open

Melbourne: Eva Lys ist im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden. Die Hamburgerin verlor deutlich gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen. Der erste Satz dauerte nur 24 Minuten und endete 6:0, im zweiten Satz konnte Lys immerhin ein Spiel gewinnen. Die 23-jährige Hamburgerin war die Überraschungsspielerin des Turniers. Sie war in der Qualifikation ausgeschieden und als "Lucky Loser" ins Hauptfeld gerückt. Danach hatte sie überraschend drei Spiele in Folge gewonnen. Seitdem steht sie erstmals in den Top 100 der Weltrangliste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 11:00 Uhr