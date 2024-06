Hamburger Gericht verurteilt Geiselnehmer zu 12 Jahren Haft

Hamburg: Im Prozess um die Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat das Landgericht den Angeklagten zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach den 35-Jährigen wegen Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, vorsätzlicher Körperverletzung und Besitz von Munition schuldig. Der Mann hatte im vergangenen November seine Tochter aus der Wohnung seiner Ex-Frau entführt und war mit der Vierjährigen im Auto zum Flughafen gefahren. Dort durchbrach er mit dem Wagen mehrere Schranken und drang bis auf das Vorfeld des Flughafens vor. Anschließend warf er zwei Brandsätze aus dem Auto, schoss mehrmals in die Luft und verlangte, zusammen mit seiner Tochter in die Türkei geflogen zu werden. Außerdem drohte er damit, sich und sein Kind in die Luft zu sprengen. Erst nach 18-stündigen Verhandlungen hatte sich der Mann damals ergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 15:00 Uhr