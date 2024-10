Hamburger Feuerwehr sperrt Bahnsteig wegen Infektionsgefahr

Hamburg: Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Hamburger Hauptbahnhof einen Bahnsteig gesperrt, um einen Mann mit einer womöglich hochansteckenden Krankheit zu isolieren. Die Feuerwehr gibt an, dass sie den Mann mit einem sogenannten Infektionswagen in eine Spezialklinik gebracht hat. Er habe grippeähnliche Symptome gehabt, aber kein Fieber. Das Gesundheitsamt bestätigte den Einsatz. Die "Bild"-Zeitung berichtet, der Mann sei angehender Mediziner. Er habe vor kurzem in Ostafrika Kontakt zu einem Patienten gehabt, der mit dem gefährlichen Marburg-Virus infiziert war. Seine Reisebegleiterin sei ebenfalls in die Spezialklinik gebracht worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2024 20:30 Uhr