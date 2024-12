Hamas und israelische Armee setzen gegenseitige Angriffe fort

Gaza: Militante Palästinenser und die israelische Armee setzen ihre gegenseitigen Angriffe im Gaza-Streifen fort. Nach Angaben aus Israel feuerte die Hamas den dritten Tag in Folge mehrere Raketen auf Israel ab; dabei kam offenbar niemand zu Schaden. Allerdings schlugen Polizeiangaben zufolge Raketenteile in der Grenzstadt Sderot ein. Die israelischen Streitkräfte griffen ihrerseits das Al-Wafa-Krankenhaus im Osten von Gaza-Stadt an. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Katastrophenschutzes wurden dabei sieben Palästinenser getötet. Die israelische Armee erklärte, in dem Krankenhaus habe sich eine Kommandozentrale der Hamas befunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 19:00 Uhr