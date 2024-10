Hamas steckt womöglich hinter Lkw-Anschlag nahe Tel Aviv

Tel Aviv: Hinter dem Lkw-Anschlag in Israel steckt womöglich die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas. Sie veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt, die Tat nahe eines Militärstützpunkts bei Tel Aviv sei eine natürliche Reaktion auf israelische Verbrechen an Palästinensern. Ein direktes Bekenntnis gab es nicht. Bei dem Attentat wurden mindestens 29 Menschen verletzt, eine Person ist inzwischen ihren Verletzungen erlegen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Lastwagen in eine Menge von Menschen gefahren, die gerade aus einem Bus ausstiegen. Der Lkw-Fahrer sei erschossen worden. Es soll sich um einen israelischen Palästinenser handeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 17:30 Uhr