Hamas sieht Plan für Waffenruhe skeptisch

Gaza-Stadt: US-Außenminister Blinken hat die Hamas aufgerufen, dem vorliegenden Plan zur Waffenruhe im Gazastreifen zuzustimmen. Denn Israels Premier Netanjahu habe ihm bereits versichert, dem Vorschlag anzunehmen, wie Blinken am Abend in Tel Aviv sagte. Vertreter der Hamas äußerten sich in ersten Reaktionen skeptisch über den Friedensplan. Dieser sieht zunächst eine sechswöchige Feuerpause vor, gefolgt vom Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Gefangene sowie Verhandlungen über einen dauerhaften Waffenstillstand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 01:00 Uhr