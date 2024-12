Hamas-Ministerium meldet mehr als 45.000 Tote im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Im Krieg zwischen Israel und der Hamas ist die Zahl der Toten im Gazastreifen auf über 45.000 gestiegen. Knapp 107.000 Menschen seien bei den Kämpfen in den vergangenen 14 Monaten verwundet worden, gab das von der islamistischen Terrororganisation geleitete Gesundheitsministerium in dem Palästinenser-Gebiet bekannt. Ihren Angaben zufolge dürfte die tatsächliche Zahl der Todesopfer aber noch deutlich höher liegen, weil tausende Leichen weiter unter Trümmern begraben seien oder in Gebieten lägen, zu denen Sanitäter keinen Zugang hätten. Die Hamas hält ihrerseits weiter etwa 100 israelische Geiseln fest, von denen viele aber nicht mehr am Leben sein dürften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 19:00 Uhr