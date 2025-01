Hamas meldet mindestens 50 Tote im Gazastreifen

Gaza: Im Norden des Gazastreifens sind mindestens 50 Menschen durch israelische Luftangriffe getötet worden. Das hat die örtliche Zivilschutzbehörde mitgeteilt. Sie wird von der Hamas kontrolliert. Israel gab an, dass fünf seiner Soldaten dort bei Kämpfen gefallen seien. In Katar laufen derzeit Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Laut Reuters soll morgen ein Treffen zur Klärung der letzten Einzelheiten stattfinden. Eine Vereinbarung sei "so nah wie noch nie", zitiert die Nachrichtenagentur einen nicht genannten Insider.

