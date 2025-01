Hamas lässt weitere Geiseln frei

Gaza-Stadt: Die Hamas hat weitere Geiseln freigelassen. Sie übergab insgesamt acht Menschen an verschiedenen Orten im Gazastreifen an das Rote Kreuz. Bei der Übergabe spielten sich chaotische Szenen ab. So mussten die Geiseln zum Teil durch eine große, schreiende Menschenmenge gehen. Im israelischen Fernsehen war von einer "Via Dolorosa" die Rede. Zu sehen waren auch zahlreiche bewaffnete Hamas-Kämpfer. Freigekommen sind eine junge Soldatin, zwei Israelis, die auch einen deutschen Pass haben, und fünf thailändische Staatsbürger. Dem Waffenstillstandsabkommen zufolge muss Israel im Gegenzug 110 palästinensische Häftlinge auf freien Fuß setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 13:00 Uhr