Hamas lässt im Lauf der Woche weitere Geiseln frei

Jerusalem: Die Terrormiliz Hamas hat für diese Woche die Freilassung von sechs weiteren israelischen Geiseln zugesagt. Das Büro von Israels Ministerpräsident Netanjahu teilte mit, drei von ihnen sollten schon am Donnerstag freikommen. Drei sollen, wie bereits angekündigt, am Samstag folgen. Zuletzt hatte es trotz weiterer Freilassungen Streit über die Umsetzung der Waffenruhe gegeben. Israel hatte deshalb die Rückkehr von Palästinensern in den Norden des Gazastreifens verhindert. Seit Beginn der Waffenruhe vor anderthalb Wochen sind bisher sieben Israelis freigekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 07:00 Uhr