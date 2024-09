Hamas droht Israel mit dem Tod weiterer Geiseln

Gaza: Die Terrororganisation Hamas hat Israel mit der Tötung der Geiseln gedroht, die sich noch in ihrer Hand befinden. Der bewaffnete Arm der Hamas erklärte, sollte Israel weiterhin versuchen, die Geiseln mit militärischer Gewalt zu befreien anstatt eine Vereinbarung zu treffen, würden diese - so wörtlich - in Särgen zu ihren Familien zurückkehren. - Knapp elf Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel sollen sich noch knapp 100 Israelis in ihrer Gewalt befinden.- Erst am Wochenende hatte das israelische Militär sechs Geiseln tot in einem unterirdischen Tunnel der Hamas gefunden. Ministerpräsident Netanjahu entschuldigte sich gestern Abend bei der Bevölkerung in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz - zugleich drohte er der Hamas mit Vergeltung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 07:00 Uhr