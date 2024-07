Hamas bestätigt Tod ihres Führers Hanija in Teheran

Teheran: Hamas-Anführer Ismail Hanija ist in der iranischen Hauptstadt getötet worden. Nach den iranischen Revolutionsgarden bestätigte dies auch die Hamas. Die radikale Palästinenser-Organisation machte Israel für die Tötung verantwortlich und sprach von einer schweren Eskalation. Bei dem Angriff auf Hanijas Residenz in Teheran sei auch dessen Leibwächter getötet worden. Eine Stellungnahme Israels dazu gibt es bislang nicht. Palästinenser-Präsident Abbas verurteilte den Anschlag. Die Fraktionen im Westjordanland riefen zu Massendemonstrationen auf. Hanija hatte sich in Teheran aufgehalten, um an der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Peseschkian teilzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 08:00 Uhr