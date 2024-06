Hamas berichtet von mehr als 200 Toten bei israelischer Geiselbefreiung

Gaza: Nach der Befreiung von mehreren israelischen Geiseln berichtet die radikal-islamische Hamas von zahlreichen Todesopfern unter Palästinernsern. In der Flüchtlingssiedlung Nuseirat im Gazastreifen seien heute 210 Menschen ums Leben gekommen, heißt es. Mehr als 400 Menschen wurden demnach verletzt. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die israelische Armee hatte an zwei Orten in, Zitat, "komplexen Befreiungsaktionen" insgesamt vier Geiseln befreit, die bei dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober 2023 verschleppt worden waren. Das israelische Militär betonte, bei der Befreiungsaktion habe man das Feuer der Geiselbewacher erwiedert. Dazu gehörten auch Luftangriffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 18:00 Uhr