Hallstadt in Franken soll Paul-Maar-Museum bekommen

Bamberg: Der Kinderbuchautor Paul Maar erhält ein eigenes Museum in seiner fränkischen Heimat. Es wird in Hallstadt entstehen. Wie die Stadt mitteilte, soll die Ausstellung mit dem Namen "Samselsurium" eine umfangreiche Sammlung und Werke von Paul Maar umfassen. Das Museum soll Kinder in die Welt des Sams eintauchen lassen - die bekannteste Figur des Autors. Geplant ist auch eine Art Bildungseinrichtung, in der die Lust am Lesen geweckt wird. Die Eröffnung ist in drei Jahren geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 15:00 Uhr