Halle gedenkt der Opfer des Terrorangriffs auf seine Synagoge

Halle: Die Stadt in Sachsen-Anhalt hat an den rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge vor fünf Jahren erinnert. Ministerpräsident Haseloff mahnte am Mittag zum Zeitpunkt des ersten Schusses mehr Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus an - in Schulen, soziale Medien und im öffentlichen Diskurs. An der Veranstaltung an der Synagoge in Halle nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. Vor fünf Jahren hatte ein Rechtsextremist versucht, die Synagoge während der Feierlichkeiten zu Jom Kippur zu stürmen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin und einen Imbissbesucher und verletzte auf seiner Flucht zwei weitere Menschen. Am späten Nachmittag findet in der Ulrichskirche von Halle ein zentraler Gedenkakt für die Opfer statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 13:00 Uhr