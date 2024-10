Halle erinnert an Synagogen-Anschlag vor fünf Jahren

Halle: Die Stadt erinnert heute an den antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge vor genau fünf Jahren. Zur öffentlichen Gedenkveranstaltung in der Ulrichskirche wird auch Bundespräsident Steinmeier erwartet. Der katholische Bischof von Magdeburg, Feige, hat in einem Interview zum entschiedenen Eintreten gegen Judenhass aufgerufen. Vor fünf Jahren hatte ein Rechtsextremist am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen. Als das nicht funktionierte, erschoss er auf der Straße und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen. Der Attentäter wurde kurze Zeit später gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt.

